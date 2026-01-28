ТСН в социальных сетях

Украина
299
1 мин

В Луцке пуля попала в окно школы во время воздушной тревоги (фото)

Во время утренней атаки вражеских дронов в Луцке пуля повредила окно лицея №27. Учащиеся и персонал находились в укрытии.

Вера Хмельницкая
В Луцке пуля залетела в учебное заведение во время воздушной тревоги. Фото иллюстративное / © pixabay.com

Во время воздушной атаки российских ударных дронов по Луцку пуля попала в окно лицея №27.

Об этом сообщил директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, передает volynnews.

В момент инцидента все ученики и работники учебного заведения находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

«О факте сразу проинформировали полицию. Дети и персонал были в безопасном месте, травмированных нет», — отметил он.

Также в социальных сетях появилась информация о возможном попадании пули в жилой дом по улице Иващенко.

Специалисты отмечают, что во время воздушной тревоги и работы мобильных огневых групп пребывания на улице или у окон чрезвычайно опасно. Пули крупнокалиберных пулеметов, применяемые для уничтожения воздушных целей, могут пробивать стены и после стрельбы падать на землю. Кроме того, угрозу представляют обломки сбитых беспилотников и ракет.

Военные призывают граждан во время тревог сразу направляться к укрытиям и не наблюдать за работой ПВО с балконов или окон.

Напомним, из-за ударов России «Укрзализныця» меняет движение поездов. Часть железнодорожных сообщений временно ограничивается, в частности, в Харьковской области.

