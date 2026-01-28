- Дата публикации
В Луцке пуля попала в окно школы во время воздушной тревоги (фото)
Во время утренней атаки вражеских дронов в Луцке пуля повредила окно лицея №27. Учащиеся и персонал находились в укрытии.
Во время воздушной атаки российских ударных дронов по Луцку пуля попала в окно лицея №27.
Об этом сообщил директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, передает volynnews.
В момент инцидента все ученики и работники учебного заведения находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.
«О факте сразу проинформировали полицию. Дети и персонал были в безопасном месте, травмированных нет», — отметил он.
Также в социальных сетях появилась информация о возможном попадании пули в жилой дом по улице Иващенко.
Специалисты отмечают, что во время воздушной тревоги и работы мобильных огневых групп пребывания на улице или у окон чрезвычайно опасно. Пули крупнокалиберных пулеметов, применяемые для уничтожения воздушных целей, могут пробивать стены и после стрельбы падать на землю. Кроме того, угрозу представляют обломки сбитых беспилотников и ракет.
Военные призывают граждан во время тревог сразу направляться к укрытиям и не наблюдать за работой ПВО с балконов или окон.
