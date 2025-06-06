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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Луцке "Шахед" попал в многоэтажку: фото последствий

Ночью российская армия запустила по Луцку 15 Шахедов и шесть ракет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки на Луцк.

Последствия атаки на Луцк. / © Игорь Полищук

Российские войска ночью 6 июня атаковали Луцк ракетами и беспилотниками. Есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Фото показал мэр города Игорь Полищук.

Многоэтажка испытала частичные разрушения. Кроме того, во многих постройках ударной волной выбило окна. По информации городского головы, обошлось без погибших. Впрочем, по меньшей мере пять человек травмированы.

Полищук сообщил, что во время атаки по областному центру враг применил 15 БпЛА и шесть ракет.

Последствия атаки РФ по Луцку. Фото: Игорь Полищук. / © Игорь Полищук

Последствия атаки РФ по Луцку. Фото: Игорь Полищук. / © Игорь Полищук

Напомним, российские войска совершили массированную атаку на Луцк. Почти пять часов (00:55 – 05:39) в Волынской области звучала тревога. В городе произошли мощные взрывы.

В 02:34 в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении российских БПЛА в направлении Луцка. В 4.25 появилось сообщение о движении группы крылатых ракет в направлении областного центра.

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