В Луцке толпа повредила служебное авто ТЦК: подробности

Работники ТЦК и СП

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Луцке 9 сентября толпа людей повредила служебный транспорт группы оповещения ТЦК и СП и заблокировала выезд. Инцидент произошел после того, как от группы оповещения сбежал мужчина, отказавшийся предоставить свои военно-учетные документы.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

По данным правоохранителей, около 8:00 группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и полицейских обнаружила мужчину, который не предъявил свои военно-учетные документы. Мужчина также не выполнял законные требования правоохранителей и убежал на закрытую территорию по ул. Набережной.

Реклама

«На месте собралась толпа людей, которые повредили служебное транспортное средство группы оповещения, закрыли ворота и заблокировали выезд», — говорится в заявлении полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Луцком районе двое мужчин оказали физическое сопротивление работникам ТЦК, которые пытались проверить их документы. Один из гражданских выхватил у военного травматическое оружие и открыл огонь.

А в Днепре работник областного ТЦК устроил стрельбу посреди улицы во время погони за уклонистом. В военкомате заверили, что это был предупредительный огонь в ответ после того, как мужчина провоцировал драку.