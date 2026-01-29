- Дата публикации
В Луцке умер 2-летний мальчик от отравления алкоголем
Отец умершего мальчика злоупотреблял спиртными напитками и именно из-за его недосмотра произошла трагедия.
В Луцке погиб двухлетний мальчик от алкогольного отравления. Ребенок случайно выпил алкоголь, который находился в свободном доступе.
Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.
Отец умершего мальчика злоупотреблял спиртными напитками и именно из-за его недосмотра произошла трагедия. Теперь его обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Производство в отношении него направлено в суд.
Дело в отношении матери умершего мальчика выделено в отдельное производство в связи с ее пребыванием за границей.
В прокуратуре отметили, что отец ребенка, который отравился алкоголем, ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение сыну телесных повреждений.
«О ситуации в семье было хорошо известно службе по делам детей городского совета, однако она бездействовала», — отметили правоохранители.
Начальнику службы по делам детей одного из городских советов региона сообщено о подозрении в совершении служебной халатности, повлекшей гибель человека (ч.3 ст. 367 УК Украины).
Следствием установлено, что чиновник, несмотря на имеющиеся сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей, которые воспитывались в неблагополучной семье, не принял предусмотренных законом мер для их принудительного отобрания.
Только после гибели двухлетнего мальчика у родителей был отобран его старший брат.
