В Луцке умер 2-летний мальчик от отравления алкоголем

Смерть ребенка от отравления / © pixabay.com

В Луцке погиб двухлетний мальчик от алкогольного отравления. Ребенок случайно выпил алкоголь, который находился в свободном доступе.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Отец умершего мальчика злоупотреблял спиртными напитками и именно из-за его недосмотра произошла трагедия. Теперь его обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Производство в отношении него направлено в суд.

Дело в отношении матери умершего мальчика выделено в отдельное производство в связи с ее пребыванием за границей.

В прокуратуре отметили, что отец ребенка, который отравился алкоголем, ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение сыну телесных повреждений.

«О ситуации в семье было хорошо известно службе по делам детей городского совета, однако она бездействовала», — отметили правоохранители.

Начальнику службы по делам детей одного из городских советов региона сообщено о подозрении в совершении служебной халатности, повлекшей гибель человека (ч.3 ст. 367 УК Украины).

Следствием установлено, что чиновник, несмотря на имеющиеся сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей, которые воспитывались в неблагополучной семье, не принял предусмотренных законом мер для их принудительного отобрания.

Только после гибели двухлетнего мальчика у родителей был отобран его старший брат.

