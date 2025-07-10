В Луцке во время обстрела людей с домашними животными не пускали в укрытие храма: реакция священника

Храм в Луцке

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СМИ сообщили, что во время мощного обстрела Луцка людей с домашними животными не пускали в укрытие храма, ссылаясь на каноны. Впрочем 88-е правило VI Вселенского Собора говорит об обратном.

Об этом сообщил священник кафедрального собора Святой Троицы в Луцке Виталий Собко.

Как отметил он, 88-е правило VI Вселенского Собора говорит: «Никто внутрь священного храма да не вводит никакого животного; разве что кто-то, путешествуя из-за крайней необходимости и лишенный жилья и гостиницы, остановится в таком храме. Потому что животное, не будучи введенным в ограждение, иногда могло бы погибнуть; и сам он, потеряв животное, и поэтому избавившись от возможности продолжать дорогу, мог бы подвергнуться опасности для жизни. Ибо мы знаем, что суббота для человека (Мк. 2:27), и поэтому всеми средствами заботиться нужно о спасении и безопасности человека. Если же кто-нибудь будет разоблачен, согласно вышесказанному, что без нужды заводит животное в храм, то клирик пусть будет исключен, а мирянин пусть будет отлучен».

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Собко считает, что из этого можно сделать вывод: во время воздушных тревог есть угроза жизни и людям, и домашним животным, поэтому пускать их в храмовое хранилище можно и нужно.

«Конечно, при этом хозяевам домашних любимцев следует принять меры, чтобы это было безопасно для всех остальных в укрытии и чтобы не было осквернено дом Божий», — заключил он.

Напомним, в среду, 9 июля, российские оккупационные войска нанесли мощные удары по Луцку.

Городской голова Игорь Полищук в эфире «1+1» рассказал о массированной атаке, масштабов которой город еще никогда не имел. Почти 50 дронов, 5 ракет — среди которых и Кинжал били по городу. В городе бушевали пожары, но они уже локализованы.

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«К счастью, слава Богу, обошлось у нас без жертв, без пострадавших по состоянию на сию минуту. Конечно, мы хотим поблагодарить, выразить наше уважение всем, кто принимал участие в противовоздушной обороне Украины и нашего города этой тяжелой ночью. Потому что сегодня фактически работали те, кто принимал участие в противовоздушной обороне в эту ночь», — высказался Полищук.