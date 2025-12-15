В Луцке врачи удалили из желудка 7-летнего ребенка почти 700 граммов волос (фото)

Врачи

В Луцке врачи удалили из желудка 7-летней девочки трихобезоар — инородное тело из волос, слизи и пищи, которое заполняло треть органа и весило 700 граммов.

Об этом сообщили в Волынском областном медицинском объединении защиты материнства и детства на Facebook.

Операцию выполнили детские хирурги Василий Демчук, Оксана Трохимук и эндоскопистка Юлия Артышук. Процедура проходила эндоскопически под общим обезболиванием и длилась примерно 3,5 часа. Трихобезоар удалось разделить на фрагменты и поэтапно удалить.

«Вручение происходило под общим обезболиванием и длилось ориентировочно 3,5 часа. Трихобезоар заполнял треть желудка и еще не был плотным, поэтому удалось разделить его на фрагменты и поэтапно удалить. Весил 700 граммов», — рассказал медицинский директор по хирургической работе Игорь Дородных.

Родители ребенка обратились к врачам из-за плохого аппетита и расстройства пищеварения у дочери. Предварительный диагноз «трихобезоар» поставила врач УЗИ Лариса Ляшенко, подтвержден диагнозом фиброгастроскопии.

«Трихобезоар может формироваться от нескольких месяцев и до лет, даже до десятилетия. На начальных этапах инородное тело в желудке проявляется отсутствием аппетита, изжогой, неприятным запахом изо рта, отрыжкой. В тяжелых случаях трихобезоар может привести даже к кишечной непроходимости», — отметил Игорь Дородных.

Причиной образования трихобезоара является непроизвольное заглатывание волос (трихофагия) или выдергивание их (трихотилломания), что может быть вызвано психологическими проблемами, стрессами, нарушениями психического развития или обсессивно-компульсивным расстройством.

Волынская областная детская больница уже имела опыт удаления трихобезоара в 2021 году. Тогда ситуация была сложнее: трихобезоар полностью заполнял желудок, а его «хвост» располагался в кишечнике.

«Ребенок совсем не мог есть, похудел, была постоянная рвота, ведь пища не попадала в желудок и останавливалась в пищеводе. Трихобезоар был плотный как камень, поэтому пришлось разрезать желудок, чтобы удалить его», — добавил Игорь Дородных.

Удаленный трихобезоар относится к редким случаям и еще известен под названием «синдром Рапунцель».

