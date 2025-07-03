В Львовской области мужчина наткнулся на забор и повис вниз головой: что произошло дальше

Забор / © pixabay.com

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Во Львовском районе 2 июля ночью произошел несчастный случай: в городе Каменка-Бугская мужчина попал в ловушку, упав на металлическое ограждение.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

Инцидент произошел около 4:12. Отмечают, что 54-летний мужчина проткнул ногу на заборе высотой 1,5 м и повис вниз головой.

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«С помощью гидравлического инструмента спасатели отрезали часть изгороди и передали пострадавшего медикам», — говорится в сообщении.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Каменка-Бужскую центральную районную больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мужчина мог потерять равновесие, перелезая через забор.

Комендантский час во Львовской области продолжается с 00:00 до 05:00. Этот режим действует внутри военного положения и устанавливается областной военной администрацией. Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах без специальных пропусков или документов, удостоверяющих личность.

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Напомним, во Львовской области, возле села Красив, патрульные на служебном автомобиле сбили несовершеннолетнего пешехода.

На видео, появившемся в соцсетях, несовершеннолетний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В то же время, служебный автомобиль двигался с проблесковыми маячками.

После ДТП пешеход был госпитализирован. По факту ДТП патрульная инициировала служебное расследование.