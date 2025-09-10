- Дата публикации
В Львовской области расследуют убийство собаки: полиция обнаружила информацию в соцсетях
В Меденичах расследуют предполагаемое убийство собаки.
Полиция Львовской области приступила к проверке по факту возможного жестокого обращения с животным. Правоохранители обнаружили информацию об убийстве бездомной собаки в поселке Меденичи Дрогобычского района, мониторя социальные сети.
Об этом пишет полиция Львовской области.
Хотя официальных заявлений в полицию не поступало, эта информация была внесена в единый учет. Полицейские устанавливают всех участников происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и предоставить действиям виновных соответствующую правовую оценку.
