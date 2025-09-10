В Львовской области расследуют убийство собаки: полиция обнаружила информацию в соцсетях

Мертвая собака

Полиция Львовской области приступила к проверке по факту возможного жестокого обращения с животным. Правоохранители обнаружили информацию об убийстве бездомной собаки в поселке Меденичи Дрогобычского района, мониторя социальные сети.

Об этом пишет полиция Львовской области.

Хотя официальных заявлений в полицию не поступало, эта информация была внесена в единый учет. Полицейские устанавливают всех участников происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и предоставить действиям виновных соответствующую правовую оценку.

