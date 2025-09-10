ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

В Львовской области расследуют убийство собаки: полиция обнаружила информацию в соцсетях

В Меденичах расследуют предполагаемое убийство собаки.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Мертвая собака

Мертвая собака

Полиция Львовской области приступила к проверке по факту возможного жестокого обращения с животным. Правоохранители обнаружили информацию об убийстве бездомной собаки в поселке Меденичи Дрогобычского района, мониторя социальные сети.

Об этом пишет полиция Львовской области.

Хотя официальных заявлений в полицию не поступало, эта информация была внесена в единый учет. Полицейские устанавливают всех участников происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и предоставить действиям виновных соответствующую правовую оценку.

Напомним, в Ужгороде в одном из отделений почтовой службы мужчина произвел выстрел из-за конфликта в отношении паркоместа.

Стали известны новые подробности того, что предшествовало шокирующему убийству двух учеников-старшеклассников в Шаргороде Винницкой области.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie