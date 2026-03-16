Во Львовской области встретили защитника Назара Далецкого, которого считали погибшим
Мама и сын встретились 15 марта дома, в селе Большой Дорошев, во Львовской области. Назар Далецкого также вышли встречать односельчане.
Во Львовскую область вернулся военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Назар Далецкий. Защитник находился в российском плену, в то же время дома его некоторое время считали погибшим.
Об этом с места событий сообщила корреспондент ТСН.
Назар встречали родные и односельчане. Мама впервые увидела сына после плена.
«Гибель» Назара Далецкого — подробности
Украинский защитник Назар Далецкий попал в российский плен в 2022 году. В начале 2026 года его был обменен. Однако оказалось, что защитник был похоронен еще в 2023 году после ошибочного теста ДНК.
В июле 2025 года освобожденный из плена украинский военнослужащий сообщил семье, что видел Назара живым.
В феврале 2026 года селе в селе Большой Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, ранее идентифицируемого как Назара Далецкого.
Впоследствии Назар рассказал, как он увидел собственные похороны. Воин говорит, что это было странное чувство.