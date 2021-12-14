В любви к литературе наши граждане плетуться в хвосте: в Украине стартовала первая Национальная неделя чтения

В любви к литературе наши граждане плетуться в хвосте: в Украине стартовала первая Национальная неделя чтения

В год среднестатистическая украинская семья тратит на книги всего 55 гривен.

В Украине стартовала первая Национальная неделя чтения. В любви к литературе наши сограждане, говорят в Институте книги, плетуться в хвосте.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 декабря.

Так отмечается, что только треть взрослых читают регулярно и только 8% делают это ежедневно. Чтобы привлечь украинцев к чтению, издательства, книжные магазины и библиотеки всю неделю будут предлагать разнообразные акции – от представлений до скидок. Цель – сделать чтение модным и мотивировать украинцев развиваться и быть успешными в жизни.

Сейчас в год среднестатистическая украинская семья тратит на книги всего 55 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дорожают книги. За год цены выросли на 35-40%. Эксперты объясняют, что основная причина – это подорожание бумаги на мировом рынке и ее дефицит. Прибавила в стоимости и краска. В то же время, спрос на книги сначала упал на 20% в прошлом году, а потом еще раз на 20% уже в этом году.

Представители издательств говорят, что пока цены удается сдерживать, потому что есть много накопленного товара. Но уже со следующего года прогнозируется рост стоимости книг.