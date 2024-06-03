В мае энергетики вернули свет 243 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, — ДТЭК

За май энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение домов более 243 тысяч семей, пострадавших из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

В прошлом месяце продолжались обстрелы энергетической инфраструктуры. В частности, в Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, энергетикам удалось за май вернуть свет в доме 166,7 тысяч семей.

В тот же период получили повреждения и сети Днепропетровской области, где за месяц удалось возобновить электроснабжение домов 73,5 тысяч семей.

Кроме того, за май энергетики ДТЭК вернули свет 2,2 тысячам семей жителей Одесщины, дома которых были обесточены в результате очередных вражеских атак. Не оставляет враг и попыток атак Киевщины, где за последний месяц энергетикам пришлось восстанавливать электричество для более чем тысячи семей.

«Энергетики всей страны совместными усилиями продолжают снабжать украинцев электроэнергией. Наша задача – максимально насколько возможно в условиях регулярных обстрелов обеспечить людей и критическую инфраструктуру светом. За почти два года полномасштабной войны мы вернули свет уже 12,4 миллионам семей на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донецкой и столице», – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.