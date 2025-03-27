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- Украина
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В МАГАТЭ ответили, сколько времени понадобится для перезапуска ЗАЭС
Для полноценного запуска всех шести реакторов ЗАЭС понадобится не менее года.
Оккупированная Россией Запорожская АЭС может частично возобновить работу уже через несколько месяцев после прекращения боевых действий.
Об этом сообщило издание Reuters.
На станции по-прежнему находится ограниченное количество наблюдателей агентства. В их последнем отчете отмечается, что безопасность подрывает присутствие российских войск, блокирующих доступ к ключевым объектам.
"Что касается безопасности станции и общей ситуации на ней, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется Россией. Некоторые работы по техническому обслуживанию..., возможно, не являются настолько всеобъемлющими, как могли бы быть, но это также является следствием войны", - отметил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он добавил, что постепенный перезапуск реакторов возможен.
"Мы говорим о месяцах, и, возможно, чтобы вся Запорожская атомная электростанция заработала в полном объеме со всеми шестью энергоблоками, понадобится больше года, возможно даже больше", — подчеркнул Гросси.
В то же время он добавил, что эксплуатировать все реакторы будет "тяжелым, но невозможным".
Напомним, эксперты считают, что повреждение резервуара на ЗАЭС может быть подготовкой для перевода станции на российскую энергосистему.