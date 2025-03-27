В МАГАТЭ ответили, сколько времени понадобится для перезапуска ЗАЭС

Когда может быть перезапущен ЗАЭС / © Энергоатом

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Оккупированная Россией Запорожская АЭС может частично возобновить работу уже через несколько месяцев после прекращения боевых действий.

Об этом сообщило издание Reuters.

На станции по-прежнему находится ограниченное количество наблюдателей агентства. В их последнем отчете отмечается, что безопасность подрывает присутствие российских войск, блокирующих доступ к ключевым объектам.

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"Что касается безопасности станции и общей ситуации на ней, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется Россией. Некоторые работы по техническому обслуживанию..., возможно, не являются настолько всеобъемлющими, как могли бы быть, но это также является следствием войны", - отметил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что постепенный перезапуск реакторов возможен.

"Мы говорим о месяцах, и, возможно, чтобы вся Запорожская атомная электростанция заработала в полном объеме со всеми шестью энергоблоками, понадобится больше года, возможно даже больше", — подчеркнул Гросси.

В то же время он добавил, что эксплуатировать все реакторы будет "тяжелым, но невозможным".

Напомним, эксперты считают, что повреждение резервуара на ЗАЭС может быть подготовкой для перевода станции на российскую энергосистему.