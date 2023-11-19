В МАГАТЭ подтвердили аварию на Запорожской АЭС: усиливаются проверки

Несмотря на рекомендации, захватчики не ограничивают работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния "холодной остановки".

На оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5.

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Об этом говорится в сообщении Международного агентства ядерной энергии (МАГАТЭ).

"Эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что химическое вещество бор было обнаружено в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки". Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", — говорится. в сообщении.

На станции увеличили частоту измерений содержания бора в контуре вторичного охлаждения энергоблока №5.

"Измерения остаются относительно стабильными и находятся в пределах, разрешенных техническими характеристиками реактора. Радиоактивности во вторичном контуре охлаждения не обнаружено", — говорится в сообщении.

Российская оккупационная администрация ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что "поскольку концентрация бора остается в пределах допустимых норм, станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что будет переоценено после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

В МАГАТЭ заявили, что захватчики продолжают удерживать реакторные блоки №4 и №5 в состоянии "горячей остановки", чтобы обеспечить тепло и пар для целей ядерной безопасности на площадке, а также для отопления Энергодара, где проживает большинство персонала станции. Кроме того, отмечается, что в июне Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала нормативные приказы, ограничивающие работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния "холодной остановки".

Напомним, ранее сообщалось, что продолжение оккупации россиянами Запорожской АЭС привело к сбоям в работе оборудования и технического обслуживания, угрожающих безопасности станции.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированной Запорожской АЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов из первого контура во второй.

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