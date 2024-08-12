В МАГАТЭ сообщили о взрывах на Запорожской АЭС

О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось.

Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, поднимавшегося с северной части ЗАЭС после многократных взрывов, слышных вечером 11 августа 2024 года.

Такова реакция МАГАТЭ в социальных сетях на пожар на ЗАЭС.

"ЗАЭС сообщила команде о возможной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, размещенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", — добавили в МАГАТЭ.

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Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян, подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

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