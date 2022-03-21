В Макарове на Киевщине каждый второй дом поврежден или уничтожен: фото

В Макарове на Киевщине каждый второй дом поврежден или уничтожен: фото

Поселок находится под постоянными обстрелами вражеской артиллерии.

В Макарове на Киевщине каждый второй дом поврежден или уничтожен. Поселок находится под постоянными обстрелами вражеской артиллерии.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

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Оккупанты разрушили Макаровское отделение полиции.

"Разнесенная снарядами крыша и сожженные пламенем окна. Именно так сейчас выглядит Макаровское отделение полиции, варварски разрушенное захватчиком. Людей на улицах нет. Каждый второй дом поврежден или уничтожен", — отметил Небытов.

Впрочем, несмотря на риск и опасность, правоохранители продолжают работать и помогать людям в зонах, где ведутся боевые действия.

"Враг разрушил наше отделение, но воля к победе у полицейских Киевщины остается несокрушимой", — резюмировал глава полиции Киевской области.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

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