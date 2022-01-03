В Марганце фейерверк влетел в квартиру и чудом не вызвал пожар

В Марганце фейерверк влетел в квартиру и чудом не вызвал пожар

Последствия происшествия хозяева увидели, когда вернулись в дом.

В одной из многоэтажек в Марганце праздничный фейерверк чуть не оставил без жилья семью.

Об этом жители написала в социальной сети.

В новогоднюю ночь праздничный фейерверк залетел, разбив окно, в квартиру в пятиэтажке в 10 квартале. Семья в это время была у родственников за городом.

«Ракета от фейерверка пробила закрытое окно – стеклопакет в зале, попала в стену над телевизором и упала на паркет догорать, но, к счастью, он не вспыхнул. Если бы заряд попал немного левее, на диван, пожар был бы неизбежен», — написали возмущаясь жители пострадавшей квартиры.

Как вы смотрите на то, что бы запретить продажи фейерверков в городе? В новогоднюю ночь один из салютов... Опубликовано Типичный Марганец Воскресенье, 2 января 2022 г.

На фото, выложенном в Сети, видны следы происшествия на стенах и на паркете.

Жители квартиры предлагают запретить подобные развлечения. «Чье-то веселье могло нанести нам огромный ущерб. А крайних не нашли бы точно!» — возмущаются жители.

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