ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

В Марганце резко возросло количество пострадавших от российского удара

Вражеский обстрел автобуса в Марганце унес жизни 9 человек.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Российский удар по Марганцу 23 апреля

Разрушенный автобус в Марганце после российской атаки / © Facebook / Сергей Лысак

В результате российского удара по автобусу в Марганце Днепропетровской области пострадали 42 человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На данный момент почти все пострадавшие госпитализированы, только трое получают амбулаторное лечение.

Известно о 9 погибших — 7 женщинах и 2 мужчинах.

Напомним, Россия ударила дроном по автобусу с работниками предприятия в Марганце.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie