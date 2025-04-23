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- Украина
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В Марганце резко возросло количество пострадавших от российского удара
Вражеский обстрел автобуса в Марганце унес жизни 9 человек.
В результате российского удара по автобусу в Марганце Днепропетровской области пострадали 42 человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
На данный момент почти все пострадавшие госпитализированы, только трое получают амбулаторное лечение.
Известно о 9 погибших — 7 женщинах и 2 мужчинах.
Напомним, Россия ударила дроном по автобусу с работниками предприятия в Марганце.