В Марганце уже пятые сутки нет воды: Зеленский угрожает увольнениями

Жара, очереди и угроза дронов: Зеленский требует ускорить восстановление водоснабжения в Марганце

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В Марганце и близлежащих громадах на Днепропетровщине уже несколько суток нет централизованного водоснабжения.

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию «позорной» и пообещал соответствующие увольнения. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении за 6 августа.

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Он заверил, что премьер-министром Корецким были приняты необходимые решения по Марганцу и другим городам на Днепропетровщине.

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«Позорная, абсолютно позорная ситуация была из-за отсутствия воды там и очень медленной реакции на региональном уровне, кто отвечает за обеспечение водой. Ответственное лицо будет уволено. Я рассчитываю, что в областных и местных властях будут не спать и значительно быстрее реагировать на нужды людей. Время войны — это время работы 24/7», — сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Херсоне.

«Очень непростая ситуация — постоянные обстрелы. Но все сделают. Все сделают, чтобы у людей было электричество. Это очень важно», — подытожил президент.

В Марганце с начала августа нет воды

О том, что в городе Марганец и окрестностях уже пятые сутки нет воды, сначала сообщили в соцсетях.

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«Марганец, Никопольский район. Уже 5-й день город без централизованного водоснабжения. Полное отсутствие вразумительной информации о том, когда люди снова будут с водой», — отмечали местные.

По словам жителей, чтобы набрать воду, люди часами стоят в очередях под открытым небом, в жару. И все это — под постоянной угрозой атак дронов.

«Во многих местах нет укрытий, где можно было бы спрятаться во время тревоги. Антидроновые сетки установлены далеко не повсюду. К этому прилагаются перебои со светом и перепады напряжения», — говорилось в посте.

Премьер Сергей Корецкий пояснил, что в Марганце отсутствует централизованное водоснабжение в результате аварии на магистральном водопроводе, а также «неполной и несвоевременной реакции ответственных должностных лиц».

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«Жесткие выводы будут сделаны в ближайшее время. Вчера поздно вечером заслушал оперативный доклад главы ОВА Александра Ганжи и ответственных министерств. Поставил задачу предпринять неотложные меры, которые ускорят ремонт оборудования на магистральном водопроводе, обеспечат подачу технической воды, подвоз питьевой воды местному населению», — отметил премьер.

По его словам, со вчерашнего дня координирует процесс восстановления водоснабжения лично министр инфраструктуры Николай Калашник.

В Никополе не лучше

В соседнем Никополе ситуация не лучше. Как отмечало «Суспильне», в Никополе российские удары уничтожили все автозаправочные комплексы. Местные ездят заправляться в Днепр или пересели на общественный транспорт.

В издании отмечают, что вдоль трассы Днепр-Никополь по дороге в город — ни одной уцелевшей АЗС. Негде заправиться и в самом Никополе. По словам местного жителя Сергея, последнюю станцию армия РФ уничтожила в начале июля.

Марганец и Никополь на карте / © Deepstatemap

Ранее мы писали, что оккупанты ежесуточно запускают до 200 ударных дронов с территории Запорожской АЭС по Никополю и Марганцу.

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