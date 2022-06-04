В Мариуполь завезли 5 тыс. русскоязычных учебников, украинские – вывезли в Донецк

Российские оккцпанты всеми силами пытаются начать образовательный процесс в учебных заведениях Мариуполя.

В образовательную школу №4, учебу в которой планируют в ближайшее время начать обучение, отвезли пять тысяч учебников для начальной и средней школы. Все книги написаны на русском языке.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, это книги по русскому языку, русской литературе, истории России, природе родного края. Захватчики вывезли все украиноязычные учебники, которые были в наличии в школьной библиотеке.

Впрочем, вывоз учебных материалов россияне не ограничились. В мариупольских школах демонтировали все "умные доски". Они вместе с учебниками направлены в Донецк. По словам Андрющенко, количество учебников, которые ввезли из РФ, превышает количество детей школьного возраста, которые остаются в оккупированном городе.

"Оккупанты по поддержке "государственных волонтеров" продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе. Налогоплательщики Мариуполя вновь обеспечили повышение качества жизни доннетчан — теперь в образовании", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Мариуполе оккупанты страны-агрессора решили продлить учебный год у школьников до 1 сентября. Они объявили, что дети без каникул. В городе планируют с нового учебного года полностью русифицировать учебу.

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