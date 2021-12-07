В Мариуполе 17-летнему юноше дали год тюрьмы за поджог флага Украины

В Мариуполе 17-летнему юноше дали год тюрьмы за поджог флага Украины

Молодого человека признали виновным в публичном надругательстве над государственным флагом Украины.

В Мариуполе 17-летнего подростка, надругавшегося над Государственным флагом Украины, приговорили к одному году лишения свободы с испытанием на 1 год.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Юношу признали виновным в публичном надругательстве над государственным флагом Украины.

"Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год", — говорится в сообщении.

Напомним, что 7 августа 2021 года несовершеннолетний житель Мариуполя в лесополосе поджег флаг Украины, после чего выложил фото в соцсети.

Ранее сообщалось, что в поселке Тывров Винницкой области ранее судимый на территории Мемориала Славы вытер руки о флаг Украины.

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