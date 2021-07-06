В Мариуполе 4-летний малыш "гулял" по подоконнику на девятом этаже: видео момента

Мальчик находился под присмотром бабушки и брата.
В Мариуполе сняли на видео, как 4-летний ребенок ходит по подоконнику на девятом этаже.
Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции Донецкой области.
"Видео было опубликовано в социальной сети с указанием адреса. На место происшествия выехал наряд патрульных полицейских и инспекторы ювенальной превенции Левобережного отдела полиции (отдел №2) для проведения проверки и установления всех обстоятельств", — говорится в сообщении.
4-летний мальчик находился под присмотром 12-летнего брата и бабушки, которые сидели в другой комнате. По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд.
Напомним, во Львове четырехлетний мальчик отделался легкими травмами после падения с 20-метровой высоты. Ребенок выпал с шестого этажа.