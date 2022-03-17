В Мариуполе бойцы полка "Азов" за сутки уничтожили 4 танка и 2 БТРа, еще 1 БТР россиян подбиты

Уничтожено около роты вражеской пехоты.
Бойцы полка "Азов" в Мариуполе за сутки уничтожили 4 танка и 2 БТРа, еще 1 БТР россиян подбит.
Уничтожено около роты вражеской пехоты.
Об этом говорится в сообщении "Азова" в Twitter.
"Бои за украинский Мариуполь продолжаются в том числе на улицах города. Оккупант продолжает атаковать город авиацией и артиллерией. Мы даем достойный отпор", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия в течение всего ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.
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