В Мариуполе будут проводить антидиверсионные мероприятия

В Мариуполе будут проводить антидиверсионные мероприятия

Город сильно страдает от обстрелов.

В Мариуполе проводятся антидиверсионные мероприятия, поэтому от 28 февраля отключат все светофоры.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Водителей просят руководствоваться правилами дорожного движения, знаками и правилами проезда перекрестков.

К слову, несмотря на обстрелы российских оккупантов, Мариуполь находится под контролем украинских военных. Город решительно держит оборону.