В Мариуполе фиксируют передвижение военной техники и бетонных блоков: о чем это свидетельствует

Мариупольское сопротивление ежедневно фиксирует передвижение военных в оккупированном городе. Кроме того, враг быстрыми темпами развивает железнодорожную логистику и использует мариупольский порт для укрепления позиций и укреплений на фронте.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Бетонные блоки РФ в Мариуполе

В порту были замечены бетонные блоки и другие сооружения для укреплений.

Как отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко, цель российских оккупантов – показывать военные победы. Мариуполь с 2022 года остается крупнейшим городом Украины, взятым россиянами, а следовательно крупнейшим "победным трофеем" армии РФ. Населенный пункт является одним из главных героев российской пропаганды.

"Сейчас они используют его (Мариуполь – ред.), как важный логистический пункт для усиления своего наступления и обороноспособности своих позиций на Донецком направлении", — отметил Бойченко.

Напомним, в Мариуполе кафиры скрываются от ударов ATACMS. РФ активно перемещает военную технику.

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