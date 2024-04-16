В Мариуполе фиксируют прибытие новых российских военных — "АТЕШ"

Агенты ведут наблюдение за военной техникой в городе.
В последние дни в Мариуполь прибыло множество автобусов с военными номерами и людьми в форме. Очевидно, это новая партия военных, которая должна пополнить существующие оккупационные подразделения линии фронта.
Об этом пишет "АТЕШ".
Партизаны подчеркивают: подразделения армии РФ нуждаются в постоянном замещении человеческого ресурса из-за значительных потерь на поле боя.
Кроме того, 13 апреля от отравления погибли 3 оккупанта. Они находились у одного из бывших промышленных объектов.
"Причины отравления оккупантов еще устанавливаются", — подытожили в "АТЕШ".
Напомним, россияне боятся удара по Крымскому мосту и стягивают туда ПВО.
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