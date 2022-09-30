В Мариуполе готовятся к проведению мобилизации: на улицах тотально проверяют документы мужчин

В оккупированном Мариуполе готовятся к проведению мобилизации. Военная комендатура тотально проверяет на улицах документы мужчин.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к России, открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения. Так, ранее мы писали о документе оккупационной администрации о проведении мобилизации в Мариуполе. В нем говорилось о бронировании работников Больницы скорой медицинской помощи на время мобилизации. Теперь начались проверки документов прямо на улицах города", — говорится в сообщении.

В мэрии говорят, что людей с донецкой регистрации отправляют сразу на фронт. Кроме того, в городе начали проверку укреплений, оккупанты готовятся к обороне, потому что наступает ВСУ.

"Призываем мариупольцев любым способом пытаться избежать мобилизации. Не становитесь "пушечным мясом" для российских оккупантов, как жители Донецка и Луганска", — подчеркнули официальные власти города.

Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население.

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