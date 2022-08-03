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В Мариуполе гроза затопила разбомбленные дома (видео)

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В Мариуполе гроза затопила разбомбленные дома (видео)

Фото: Associated Press

Во временно захваченном Мариуполе из-за ливня с градом затопило поврежденные обстрелами дома и улицы.

В результате непогоды в разбитом Мариуполе исчезло электроснабжение.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.

"Проливной дождь с градом мгновенно смыл все декорации улучшенной жизни. Всю цену обещаний мариупольцы увидели своими глазами: дождь в квартире, град сквозь отсутствуют окна, реки по пояс из-за неработающих слитков, вновь обесточивания из-за криворукого ремонта и отсутствия питьевой воды. Только одна гроза", – написал Андрющенко.

Напомним, во временно захваченном Мариуполе жители города выстроились в многотысячную очередь к новому пункту предоставления гуманитарной помощи от российских оккупантов, которые сами же устроили эту гуманитарную катастрофу.

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