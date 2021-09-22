В Мариуполе грузовик влетел в монумент и загорелся: есть жертвы (фото)

Смертельная авария произошла сегодня около 5:30 на автодороге H-20.
Водитель автомобиля SCANIA ехал в Мариуполь. 30-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и врезался в монумент Сталевара. От удара авто загорелось.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
Водитель погиб на месте происшествия. На месте работали следователи Главного управления Нацполиции в Донецкой области и экипаж патрульных, а также спасатели, которые потушили огонь.
Напомним, в Одессе работник полиции на "Мазде" решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и протаранил на перекрестке легковушку KIA.
Удар был такой силы, что его 66-летний водитель погиб на месте. 25-летнего копа с травмой головы и грудной клетки забрала "скорая".