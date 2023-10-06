В Мариуполе ходит острая кишечная инфекция: в горсовете указали причину

В Мариуполе, Новоазовском, Володарском и Мангушском районах сообщили, что за неделю увеличилось количество горожан, заболевших острыми кишечными инфекциями.

Об этом информируют в Мариупольском городском совете.

Отмечается, что причиной послужили стихийные свалки по всему городу, некачественные продукты питания на стихийных рынках, которые "расцвели" при оккупантах. В то же время, нормального лечения в городе нет.

В Мариуполе ходит острая кишечная инфекция / Фото: Мариупольский горсовет

"Инфекционные заболевания могут быть достаточно опасными, а особенно при отсутствии необходимого лечения. Например, заражение сальмонеллой может привести к тому, что бактерия поразит жизненно важные органы. А это может повлечь за собой такие тяжелые заболевания, как менингит, остеомиелит, сальмонеллезную пневмонию", — говорит врач Александр Лазаренко, до оккупации Мариуполя возглавлявший Поликлинику №3.

В горсовете добавляют, что в украинском Мариуполе со стихийной торговлей эффективно боролись, а медицину активно развивали: "И это вернется вместе с флагом Украины".

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Ранее оккупанты заявили о выделении 119 участков под строительство жилья в Мариуполе. Квартиры во всех построенных домах будут продавать в ипотеку.

Кроме того, оккупанты уже готовятся к ликвидации Крымского моста и прокладывают автодорогу из Ростова-на-Дону до захваченного Мариуполя. Этот путь позволит россиянам улучшить логистику для своих войск без применения незаконного моста.

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