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- Украина
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В Мариуполе и Мелитополе сообщают о взрывах: у побережья заметили танкеры
Во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе сообщают о взрывах и работе российской ПВО. По данным агентов АТЕШ, у побережья Мариуполь — Новоазовск зафиксировали танкеры.
Во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе вечером раздались взрывы. В районе побережья Мариуполь – Новоазовск агенты движения « АТЭШ » сообщают о наличии танкеров.
Об этом сообщает АТЕШ и местные мониторинговые каналы.
По данным "АТЕШ", у побережья на направлении Мариуполь - Новоазовск зафиксированы танкеры. В Мелитополе, по сообщениям местных каналов, звучала сирена, после чего в городе прозвучала серия мощных взрывов.
Также сообщается о громких звуках взрывов, работе российской ПВО и мобильных огневых групп.
Официальной информации о причинах взрывов, возможных последствиях и возможных поражениях пока нет. Украинская сторона эти сообщения не комментировала.
Ситуация уточняется.
Напомним, что в Луганске раздались взрывы: возможно попадание по железной дороге