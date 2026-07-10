В Мариуполе и Мелитополе сообщают о взрывах: у побережья заметили танкеры

Дрон / © ТСН.ua

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Во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе вечером раздались взрывы. В районе побережья Мариуполь – Новоазовск агенты движения « АТЭШ » сообщают о наличии танкеров.

Об этом сообщает АТЕШ и местные мониторинговые каналы.

По данным "АТЕШ", у побережья на направлении Мариуполь - Новоазовск зафиксированы танкеры. В Мелитополе, по сообщениям местных каналов, звучала сирена, после чего в городе прозвучала серия мощных взрывов.

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Также сообщается о громких звуках взрывов, работе российской ПВО и мобильных огневых групп.

Официальной информации о причинах взрывов, возможных последствиях и возможных поражениях пока нет. Украинская сторона эти сообщения не комментировала.

Ситуация уточняется.

Напомним, что в Луганске раздались взрывы: возможно попадание по железной дороге

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