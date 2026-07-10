ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

В Мариуполе и Мелитополе сообщают о взрывах: у побережья заметили танкеры

Во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе сообщают о взрывах и работе российской ПВО. По данным агентов АТЕШ, у побережья Мариуполь — Новоазовск зафиксировали танкеры.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе вечером раздались взрывы. В районе побережья Мариуполь – Новоазовск агенты движения « АТЭШ » сообщают о наличии танкеров.

Об этом сообщает АТЕШ и местные мониторинговые каналы.

По данным "АТЕШ", у побережья на направлении Мариуполь - Новоазовск зафиксированы танкеры. В Мелитополе, по сообщениям местных каналов, звучала сирена, после чего в городе прозвучала серия мощных взрывов.

Также сообщается о громких звуках взрывов, работе российской ПВО и мобильных огневых групп.

Официальной информации о причинах взрывов, возможных последствиях и возможных поражениях пока нет. Украинская сторона эти сообщения не комментировала.

Ситуация уточняется.

Напомним, что в Луганске раздались взрывы: возможно попадание по железной дороге

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie