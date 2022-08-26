В Мариуполе люди берут воду из луж, потому что не имеют питьевой: фото

Российские оккупанты не снабжают мариупольцев даже жизненно необходимым — питьевой водой, поэтому люди выживают, как могут.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе до сих пор проблемы с водоснабжением, из-за чего местные жители не имеют питьевой водой. Так что мариупольцам приходится брать воду из луж.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Жители Кальмиусского района Мариуполя вынуждены брать воду из таких "источников".

фото/Мариупольский городской совет

"Несмотря на громкие заявления коллаборантов, проблемы с водоснабжением не решены. Мариупольцы до сих пор не имеют нормальной питьевой воды и набирают ее из луж. Люди выживают, как могут", — говорится в сообщении.

фото/Мариупольский городской совет

Напомним, в Мариуполе произошел масштабный пожар, огонь не могли потушить, потому что в "МЧС "ДНР" не было воды".

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