В Мариуполе массово сносят дома, под которыми могут находиться кости убитых мирных жителей

Круглосуточно во всех районах массово сносят дома, в которых могут быть кости убитых россиянами мариупольцев.

Об этом пишет Мариупольский городской совет в социальных сетях.

Больно смотреть на эти видео, ведь когда-то мирно жили мариупольские семьи. Но оккупанты делали все в феврале 2022 года, чтобы стереть с карты украинский Мариуполь, продолжают это делать и сейчас. Сначала разрушили его массированными обстрелами, а затем сносят дома целыми кварталами, оставляя после них голый пустырь. Всего в оккупированном Мариуполе разрушены уже более 300 многоэтажек.

"Оккупанты пытаются скрыть следы собственных военных преступлений. До конца года ставят план снести более 900 домов, ведь знают, что уже скоро за все содеянное придется отвечать. Каждый преступник появится на скамье подсудимых. Именно поэтому мы делаем все, чтобы зафиксировать каждое преступление россиян, которые принесли в наш дом войну, смерть, руины", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в то же время в Мариуполе продолжает расти смертность. В городе находят целые сектора новых захоронений.

Добавим, что российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за "восстановленный" Мариуполь.

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