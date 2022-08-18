В Мариуполе "министра образования" и четырех директоров школ подозревают в государственной измене

"Министра образования" оккупированного Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в государственной измене.
Они перешли на сторону новой российской "власти" в захваченном Мариуполе. Пятерым изменникам уже сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, бывшие украинские педагоги согласились на сотрудничество с оккупационными властями Российской Федерации. Четверо предателей возглавили учебные заведения. Один сторонник россиян стал руководителем псевдооргана, занимающегося организацией образовательного процесса в городе.
Как сообщалось, инфраструктура в оккупированном Мариуполе остается в критическом состоянии. В городе невозможно будет начать отопительный сезон. Ведь 90% жилищного фонда в Мариуполе повреждены. Кроме того, большинство домов не подлежит восстановлению.
Читайте также:
- Сопровождал колонны оккупантов в Киев: жителя Сумщины подозревают в госизмене
- Адские дни для врага: Федоров рассказал о мощных взрывах в Мелитополе
- Проблема Путина – Лукашенко: Жданов высказался о намерениях Кремля объявить о восстановлении СССР