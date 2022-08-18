В Мариуполе "министра образования" и четырех директоров школ подозревают в государственной измене

Они перешли на сторону новой российской "власти" в захваченном Мариуполе. Пятерым изменникам уже сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, бывшие украинские педагоги согласились на сотрудничество с оккупационными властями Российской Федерации. Четверо предателей возглавили учебные заведения. Один сторонник россиян стал руководителем псевдооргана, занимающегося организацией образовательного процесса в городе.

Как сообщалось, инфраструктура в оккупированном Мариуполе остается в критическом состоянии. В городе невозможно будет начать отопительный сезон. Ведь 90% жилищного фонда в Мариуполе повреждены. Кроме того, большинство домов не подлежит восстановлению.

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