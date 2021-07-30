В Мариуполе мужчина избил кота и живьем закопал в землю

В Мариуполе мужчина избил кота и живьем закопал в землю

Животное обнаружили слишком поздно и оно погибло.

В Мариуполе Донецкой области владелец кота жестоко поиздевался над ним. Сначала он его избил, а потом живьем закопал в землю.

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Об этом вопиющем случае в Сети рассказала местная жительница Любовь Фельцман.

По словам женщины, она приехала к себе на дачу и дорогой увидела из земли торчали лапы кота.

"Я к коту, а он холодный, поздно. Пошла по соседям, оказалось вчера сосед убивал кота даче, не добил и живого закопал в землю. С соседок одна бабулька ночевала на дачах, в нее разрядился мобильный и никому дозвониться не смогла. Я подошла к этому мужчине, кроме мата ничего вразумительного не услышала ", — рассказала женщина.

Она отметила, что это уже не первая жертва живодера. Также женщина добавила, что звонила в полицию, но правоохранители на вызов не приехали.

Пользователи посоветовали женщине написать заявление в полицию по факту издевательства над животным.

Напомним, что что Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает использовать животных в рекламе заведений питания, запрещает держать хищных животных дома. А также запрещает эксплуатировать животных для фотографирования за деньги. А за издевательства и убийство животного можно попасть за решетку.

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