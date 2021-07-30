В Мариуполе мужчина избил кота и живьем закопал в землю

Животное обнаружили слишком поздно и оно погибло.
В Мариуполе Донецкой области владелец кота жестоко поиздевался над ним. Сначала он его избил, а потом живьем закопал в землю.
Об этом вопиющем случае в Сети рассказала местная жительница Любовь Фельцман.
По словам женщины, она приехала к себе на дачу и дорогой увидела из земли торчали лапы кота.
"Я к коту, а он холодный, поздно. Пошла по соседям, оказалось вчера сосед убивал кота даче, не добил и живого закопал в землю. С соседок одна бабулька ночевала на дачах, в нее разрядился мобильный и никому дозвониться не смогла. Я подошла к этому мужчине, кроме мата ничего вразумительного не услышала ", — рассказала женщина.
Она отметила, что это уже не первая жертва живодера. Также женщина добавила, что звонила в полицию, но правоохранители на вызов не приехали.
Пользователи посоветовали женщине написать заявление в полицию по факту издевательства над животным.
Напомним, что что Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает использовать животных в рекламе заведений питания, запрещает держать хищных животных дома. А также запрещает эксплуатировать животных для фотографирования за деньги. А за издевательства и убийство животного можно попасть за решетку.