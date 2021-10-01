В Мариуполе мужчина обколол наркотиками 17-летнюю девушку и изнасиловал ее

В Мариуполе мужчина обколол наркотиками 17-летнюю девушку и изнасиловал ее

Насильника суд взял под стражу с правом залога.

40-летний житель Днепропетровской области во время командировки в Мариуполе "накачал" 17-летнюю девушку наркотиками и изнасиловал ее. Случай произошел 26 сентября.

Как рассказали сегодня, 1 октября, в Донецкой областной прокуратуре, злоумышленника взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 181 тысяч гривен.

"40-летний мужчина, находясь в командировке в г. Мариуполе, пригласил в квартиру 17-летнюю знакомую, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый предложил девушке вступить с ним в половые отношения, а когда она ему отказала, склонил ее к употребление психотропных веществ и лично сделал 3 укола", — говорится в сообщении.

Мужчина воспользовался беспомощным состоянием несовершеннолетней и тем, что она не могла сопротивляться, вступил с ней в половую связь без ее согласия.

Задержанный обоснованно подозревается в изнасиловании несовершеннолетней и принуждении к употреблению психотропных веществ по ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Краматорске арестовали педофила, который изнасиловал 11-летнюю девочку.

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