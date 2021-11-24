В Мариуполе мужчина развращал своих племянниц и их 9-летнюю подругу

В Мариуполе мужчина развращал своих племянниц и их 9-летнюю подругу

Мужчина за совершенное приговорен к тюрьме.

В Мариуполе приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет 10 месяцев мужчину, который развращал девочек на протяжении нескольких месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

46-летний житель Мариуполя признан виновным в развращении малолетних лиц (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

"Прокурорами в суде доказано, что с июня по декабрь 2017 года 46-летний мужчина, во время визитов в свои племянницы, проживавшие с родителями в общежитии, неоднократно совершал развратные действия сексуального характера с их 9-летней подружкой. Кроме того, летом того же года, обвиняемый повел своих племянниц и еще одну их подругу того же возраста к морю, где также совершил с девочкой развратные действия", — рассказали в прокуратуре.

Все пострадавшие были подругами и учились в одной школе. О развращении детей стало известно после урока в школе, где речь шла о насилии в семье. Одна из учениц расплакалась. После этого учительница отвела девочку к школьному психологу, где та обо всем рассказала.

Жовтневый районный суд Мариуполя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 10 месяцев.

Напомним, что в Винницкой области правоохранители задержали 24-летнего учителя одного из учебных заведений, подозреваемого в развращении и домогательстве несовершеннолетних.

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