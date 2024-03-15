В Мариуполе на "избирательных участках" находятся вооруженные оккупанты: фото

Во временно оккупированном украинском городе Мариуполе представители кремлевского режима организовали так называемые выборы президента РФ. При этом на "избирательных участках" находятся вооруженные оккупанты.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета, опубликовав соответствующие скриншоты с видео.

“На всех участках дежурят российские военные. Мариупольцы в прямом смысле слова голосуют под дулом автомата”, — говорится в сообщении.

Стрелкой обозначен вооруженный оккупант на избирательном участке / Фото: скриншот с видео

Отмечено вооруженного оккупанта на избирательном участке / Фото: скриншот с видео

Чтобы отвлечь внимание от очевидных нарушений, оккупационные власти устраивают в помещениях для голосования танцы, пение, цирковые представления и выставки рисунков.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, проведением этих выборов оккупанты стремятся легитимизировать свою власть на захваченных территориях, но они не являются настоящим волеизъявлением мариупольцев.

“Людей заставляют приходить на участки и под присмотром военных голосовать. Такие "выборы" не должны быть признаны ни в одной стране мира. Они ведь нарушают все международные нормы и стандарты", — заявил он.

Напомним, Соединенные Штаты осудили проведение так называемых "выборов" президента РФ на оккупированных территориях Украины и пригрозили ответственностью организаторам и тем, кто присутствует в качестве "международных наблюдателей".

Читайте также: