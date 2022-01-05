В Мариуполе на меткомбинате "Азовсталь" нашли тела троих погибших: что известно

Причину смерти устанавливают.
На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области обнаружили тела троих погибших. Они не были работниками государственного предприятия.
Об этом 5 января сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что тела погибших были обнаружены утром 4 января в неэксплуатированном подсобном помещении вблизи доменной печи. Причину смерти устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, что в Одесском районе Одесской области нашли мертвую семью из пяти человек. Среди них – трое детей. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.
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