Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе набирает обороты сопротивление, жители недовольны оккупационными властями – мэрия

Дата публикации
Просмотры
5205
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе набирает обороты сопротивление, жители недовольны оккупационными властями – мэрия

Фото: Associated Press

Среди мариупольцев растет сопротивление.

Во временно оккупированном Мариуполе среди местного населения набирает обороты сопротивление. Мариупольцы неудовлетворены захватническими властями.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

"Жители неудовлетворены оккупационными властями. Все больше фиксируют движение вражеской техники, сообщают о предателях и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина", — говорится в сообщении.

Городской совет просит сообщать о коллаборантах, перемещении врага, хранении техники или присоединяться к сопротивлению через приложения: @MMR_SendMe_bot, t.me/mrplsprotuv.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация