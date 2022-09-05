В Мариуполе набирает обороты сопротивление, жители недовольны оккупационными властями – мэрия

Во временно оккупированном Мариуполе среди местного населения набирает обороты сопротивление. Мариупольцы неудовлетворены захватническими властями.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

"Жители неудовлетворены оккупационными властями. Все больше фиксируют движение вражеской техники, сообщают о предателях и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина", — говорится в сообщении.

Городской совет просит сообщать о коллаборантах, перемещении врага, хранении техники или присоединяться к сопротивлению через приложения: @MMR_SendMe_bot, t.me/mrplsprotuv.

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