В Мариуполе нашли мертвых дельфинов на пляже: что происходит с Азовским морем

Во временно оккупированном Мариуполе снова обнаружили мертвых дельфинов на пляже. Это уже не первый случай, когда местные жители находят погибших морских млекопитающих на берегу города. Тревожные находки свидетельствуют о серьезных экологических проблемах в регионе.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал фото.

Причина этого явления кроется в разрушении природной экосистемы Азовского моря, что явилось следствием действий русских окупантов. Одной из основных причин загрязнения является постоянный сброс канализационных стоков в море. Это значительно ухудшает качество воды и оказывает влияние на здоровье морских существ.

Мариупольский городской совет рассказал о ситуации с дельфинами

Еще одной проблемой является река Кальчик, которая пересыхает и превращается в болотистый участок. Она загрязнена мусором и шлаком, которые использовались для строительства перекрытий. Поскольку река впадает в море, все эти загрязняющие вещества попадают в воды Азовского моря, что только усугубляет экологическую ситуацию.

Напомним, эколог Иван Русев сообщил, что на побережье Одесской области в течение войны находят погибших морских млекопитающих, пострадавших от вражеского флота. Опасность не позволяет экологам обследовать все пляжи и оценить масштаб ущерба природе.

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