В Мариуполе охранник супермаркета пинками вытолкал собаку: очевидцы сообщили в полицию

Очевидцы сообщили в полицию о факте жестокого обращения с животным.
В Мариуполе правоохранители открыли уголовное производство по факту травмирования бездомного собаки. Животное пинками с торгового зала выгнал охранник.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции.
Происшествие произошло в одном из супермаркетов Центрального района Мариуполя. Собаку, забежавшую в помещение, пнул ногой охранник. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о факте жестокого обращения с животным.
Собаку неравнодушные горожане доставили к ветеринару. Угрозы жизни животного нет.
"Предварительно следователи Мариупольского районного управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются полные обстоятельства", — сообщили в полиции Мариуполя.
Напомним, что в Изюме Харьковской области местные жители пожаловались на женщину в суд из-за ее бойцовского собаку. Тот постоянно выбегал на улицу и нападал на людей.