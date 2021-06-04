В Мариуполе охранник супермаркета пинками вытолкал собаку: очевидцы сообщили в полицию

Очевидцы сообщили в полицию о факте жестокого обращения с животным.

В Мариуполе правоохранители открыли уголовное производство по факту травмирования бездомного собаки. Животное пинками с торгового зала выгнал охранник.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции.

Происшествие произошло в одном из супермаркетов Центрального района Мариуполя. Собаку, забежавшую в помещение, пнул ногой охранник. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о факте жестокого обращения с животным.

Собаку неравнодушные горожане доставили к ветеринару. Угрозы жизни животного нет.

"Предварительно следователи Мариупольского районного управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются полные обстоятельства", — сообщили в полиции Мариуполя.

Напомним, что в Изюме Харьковской области местные жители пожаловались на женщину в суд из-за ее бойцовского собаку. Тот постоянно выбегал на улицу и нападал на людей.

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