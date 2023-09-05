В Мариуполе оккупанты кладут дороги, чтобы показать так называемое "восстановление" города — видео

Россияне разрушили сотни домов в Мариуполе и забрали покой у тысяч жителей города.
Левобережный район – один из самых пострадавших в Мариуполе. Российские оккупанты прицельно уничтожали дома мирных жителей и гражданские объекты.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
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Теперь же в Левобережном районе захватчики создают картинку невиданного восстановления города. Так, они решили заасфальтировать дорогу для пропагандистских сюжетов. Как говорится, возрождение по-русски.
"А вот сотни домов мариупольцев так и остаются в руинах. Жизнь людей никого не интересует. Ведь для россиян – они этого не стоят", – говорится в сообщении.
Ранее в сети появились фото мариупольского драмтеатра, разрушенного россиянами. Циничные оккупанты хотят построить на его месте новый.
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