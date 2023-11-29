В Мариуполе оккупанты не хотят подавать в многоэтажки отопление: жалуются, что нет средств

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе замерзают без отопления местные жители. На смену труб захватчики не выделяют денег. Без тепла там все еще сотни домов.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Жители многоэтажки по улице Солнечная, 9 до сих пор замерзают. В доме оккупанты сделали таз называемый "ремонт", установили новые батареи. Однако тепло у них так и не появилось. Местные говорят, что в квартирах уже начала появляться плесень, а сети труб устарели – их нужно заменять.

"Теплосеть" бездействует, говорят, что сети устаревшие, нужно менять, но средств нет. Так что попросили жителей больше не звонить. Теплосети не выделяют средства ни на ремонт, ни на трубы. Нет средств, чтобы люди работали. Они за такую зарплату не хотят работать”, – рассказала мариупольчанка Татьяна.

Местные боятся, что придется покупать и включать обогреватели, а это может привести к замыканию электросетей и пожаров.

И таких ситуаций сотни. Но оккупантам на проблемы обычных людей плевать. Для них Мариуполь – это только способ списать деньги и обогатиться на войне», – подчеркнули в горсовете.

Напомним, что в Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации.

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