В Мариуполе оккупанты планируют снести целый квартал возле "Азовстали": карта

В оккупированном Мариуполе захватчики планируют снести целый квартал у завода "Азовсталь".

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Россияне и коллаборанты стремятся полностью разрушить украинский город. Карту с планами разрушения на базе "Яндекса" обнародовали пропагандистские паблики. Согласно им — в планах снести полностью квартал у завода "Азовсталь" в Левобережном районе города. Это Морской бульвар и ул. Азовстальская", – говорится в сообщении.

карта/"Яндекс"

По данным городского совета, в этом квартале до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления.



"Таким образом, оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые россияне целенаправленно бомбили во время осады", — говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Жители оккупированного Мариуполя жалуются, что в домах до сих пор нет не только отопления, но газа и электричества. Люди замерзают, а электрообогревателями, которые раздают оккупанты, не могут воспользоваться. "Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. В городе полный коллапс и настоящий Холодомор", — сообщили в Мариупольском городском совете.

К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из-за попытки Красного Креста отменить оказание гуманитарной помощи.

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