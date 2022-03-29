В Мариуполе оккупанты похитили медперсонал и пациенток одного из роддомов

В Мариуполе оккупанты похитили медперсонал и пациенток одного из роддомов

Более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе.

Российские оккупационные силы похитили медицинский персонал и пациенток одного из роддомов Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

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Отмечается, что российские оккупанты продолжают похищать жителей украинского Мариуполя.

В частности, более 70 человек насильственно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.

Кроме того, уже известно о более 20 тысячах мариупольцев, которых против их воли вывезли на территорию РФ. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России. Принцип распределения и причин вывоза людей до конца остаются неизвестными.

"То, что сегодня делает россия – нарушает все возможные международные права человека. Это можно сравнить с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против его воли вывезли на территорию россии. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее было известно о депортации персонала и пациентах городской больницы №1. Там было около 600 мариупольцев.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пообещал выпустить из Мариуполя гражданских, которых он держит в заложниках при условии, если защитники города сдадут его.

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