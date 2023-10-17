В Мариуполе оккупанты придумали новую жестокую схему отмывания денег

В Мариуполь стали завозить рабочих с оккупированных украинских территорий. После этого их "кидают" с зарплатой.

В оккупированном Мелитополе центры занятости предлагают поехать работать в Мариуполь в должности строителей. Однако потом людей оставляют без зарплаты.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Жители отмечают, что нанимать на работу оккупанты пытаются именно жителей с оккупированных территорий, потому что к работникам из России местные относятся агрессивно.

Захватчики пытаются использовать людей как дешевую или вообще бесплатную силу, а сами отмывают деньги. Оккупанты предлагают "оплату несмотря на результат". Компании из Москвы и Петербурга нанимают многих субподрядчиков, которые строителей "часто кидают".

В то же время людям кроме работы обещают еще и жилье.

"Скорее всего, это уцелевшие квартиры мариупольцев, которые были вынуждены покинуть город. В них также заселяют приезжих из России и стран Средней Азии", — говорят в горсовете.

Напомним, в Мариуполь намеренно завозят рабочих из разных регионов РФ и стран Средней Азии, чтобы изменить этнический состав города. Их заселяют в так называемые бесхозяйные квартиры мариупольцев. То есть жилье, чьи владельцы вынуждены были покинуть город из-за вторжения россиян.

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