В Мариуполе оккупанты продолжают сносить многоэтажки (видео)

Теперь в Мариуполе под снос попала многоэтажка на улице Куприна,3. Оккупанты обнародовали новые списки. Впрочем, этот дом не относится к тем, кто должен быть демонирован.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Несмотря на то, что девятиэтажное здание не в списках "для сноса", его уже начали разрушать. Паспорт объекта выдан российским Минстроем.

"Ни один из жильцов не имел возможности заранее хотя бы что-то забрать из дома. Теперь все будет похоронено под строительным мусором. Россия — это ложь, разрушение и уничтожение", — подчеркнул чиновник.

Напомним, российские войска разрушили в Луганской области 11 тысяч домов и более 3 тысяч многоэтажек. Оккупационные власти отчитываются о выплате компенсации за разрушенное жилье 60 семьям. Впрочем, это ничего – на фоне нанесенных захватчиками разрушений.

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