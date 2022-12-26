В Мариуполе оккупанты снесли 38 зданий и уничтожили исторические памятники

В Мариуполе оккупанты снесли здания в Левобережном районе.

Среди них два садика, школу и детский реабилитационный центр в Мариуполе. Теперь здесь будут строить жилье для военных.

Территория между улицей Азовстальской и Морским бульваром снесена. Полностью уничтожены 38 зданий. Среди них, детсад №91 и 103, школа №56, детский реабилитационный центр. Вместо этого здесь планируется строить жилье для военных.

Фото: t.me/AFUStratCom

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«Это в очередной раз показывает насколько циничное отношение кафиров к мариупольцам, которые для них не имеют никакой ценности. Пока люди выживают в полуразрушенных домах без отопления, создается жилье для российских солдат, убивших тысячи мирных жителей города», — отметили в Мариупольском городском совете.

Также в центре оккупанты начали сносить дома, в том числе историческое значение.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Известный дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника – монументалиста, мозаичника Аранутова – под экскаватор.

«Все, абсолютно все что составляет историческую ценность превращают в пепел. Такое, счастливого Рождества от оккупантов», — говорится в сообщении.

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Ситуация в Мариуполе

Добавим, что ранее российские оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе, куда 16 марта 2022 года РФ сбросила бомбу. Тогда там скрывались сотни мирных жителей, большинство из них погибло.

Россияне снесли именно те части драмтеатра в Мариуполе, которые доказывают преступления кафиров. Затем фронтальную часть здания оставят целой, как "основу реконструкции".

Также мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.

К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из-за попытки Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи.

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