В Мариуполе оккупанты снесли оригинальную деревянную дверь 19 века (фото)

Раньше же оккупанты демонтировали оригинальный барельеф на доме архитектора Нильсена.

Во временно оккупированном Мариуполе русские военные продолжают разрушать исторические объекты. На этот раз захватчики снесли оригинальную деревянную дверь XIX века.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

“На этот раз на историческом здании по адресу Митрополитска, 38 исчезли оригинальные деревянные двери XIX века. Об этом написали мариупольцы в местных пабликах. По словам людей, на вопрос к подрядчику, куда исчезла историческая дверь, он сказал, что не знает”, — рассказали в горсовете.

Раньше же оккупанты демонтировали оригинальный барельеф на доме архитектора Нильсена. А в апреле во время так называемого восстановления Драмтеатра русским подрядчиком были разрушены фигуры. На них обрушился карниз фронтона.

Напомним, что Мариуполь утопает в "болотах" и "реках", которые образуются из-за коммунального коллапса в городе.

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