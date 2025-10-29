В Мариуполе оккупанты уничтожили часть уникальной мозаики (фото)

Мариуполь / © Мариупольский горсовет

В Мариуполе во время ремонтных работ частично уничтожена уникальная мозаика «Покорители космоса», созданная мариупольским художником Виктором Арнаутовым. Панно появилось на «Доме связи» в 1964 году и стало второй мозаикой города, выполненной в стиле монументализма.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

Более года назад российские оккупанты начали демонтажные работы на здании, пострадавшем от обстрелов, и сначала планировали полностью уничтожить мозаику. После публичного резонанса от этой идеи отказались, однако во время ремонтов часть произведения искусства все же была разрушена.

Центр изучения оккупации опубликовал фотографии, подтверждающие частичное разрушение мозаики.

Напомним, что во время блокады Мариуполя российские войска уничтожили десятки городских мозаик, среди которых работы Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что количество украинцев, погибших во время российского вторжения в Мариуполе, может составлять тысячи или десятки тысяч