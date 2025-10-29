ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
270
Время на прочтение
1 мин

В Мариуполе оккупанты уничтожили часть уникальной мозаики (фото)

Российские оккупанты повредили уникальное панно Виктора Арнаутова.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Мариуполь

Мариуполь / © Мариупольский горсовет

В Мариуполе во время ремонтных работ частично уничтожена уникальная мозаика «Покорители космоса», созданная мариупольским художником Виктором Арнаутовым. Панно появилось на «Доме связи» в 1964 году и стало второй мозаикой города, выполненной в стиле монументализма.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

Более года назад российские оккупанты начали демонтажные работы на здании, пострадавшем от обстрелов, и сначала планировали полностью уничтожить мозаику. После публичного резонанса от этой идеи отказались, однако во время ремонтов часть произведения искусства все же была разрушена.

Центр изучения оккупации опубликовал фотографии, подтверждающие частичное разрушение мозаики.

Напомним, что во время блокады Мариуполя российские войска уничтожили десятки городских мозаик, среди которых работы Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что количество украинцев, погибших во время российского вторжения в Мариуполе, может составлять тысячи или десятки тысяч

Дата публикации
Количество просмотров
270
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie